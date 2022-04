Soumaila KONATE

Bonjour je me nomme KONATE Soumaïla, je suis titulaire d'un DUT en Gestion Traitement et Valorisation des Déchets, une Licence professionnelle en Eaux et Assainissement, et d'un DEUG I, en math-Physique-Chimie. j'ai beaucoup travaillé dans le domaine des eaux usées notamment: - le contrôle des paramètres de pollutions et le suivie fonctionnement d'une station d'épuration par lagunage; également dans les eaux de consommation:-contrôle qualité et suivie de la station de traitement classique des eaux de surface et des eaux de sources. j'ai été chef de chantier pour la réalisation d'un AEPS; et comme formateur dans une entreprise de collecte des ordures ménagères. présentement je travaille comme technicien supérieur en contrôle qualité au laboratoire Nationale de Santé Publique, au service de contrôle des pesticides et engrais, dans le département de toxicologie de contrôle de l'environnement de l’hygiène publique.