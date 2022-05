Sébastien LAPLACE

Développement de méthode de dosage de l'iode et méthode de dosage de métaux lourds sur ICP-MS 7900 Agilent.

Formation de collaborateurs et mise en place en routine

Rédaction des méthodes, suivi qualité, analyse de non conformités...



Auditeur interne et gestion d'audit lors des accréditations COFRAC du laboratoire.

Gestion de projets R&D et gestion de dossier de validation.



Analyse multirésidus de pesticides par LC-MS/MS triple quad et GC-MS/MS ion Trap

Analyse multimycotoxines par LC-MS/MS



Vérification et respect des traçabilités

Gestion des standards pesticides et standards mycotoxines



Formation chez Agilent technology pour GC et LC-MS(appareil Varian)



Analyse de vitamines sur HPLC-UV et FLUO (vitamines A,E,D, B1/B2, B3, B6, C, xanthophylles, BHA/BHT...etc)



Mes compétences :

Chromatographie

Spectrométrie

ICP-MS

GC/MS

HPLC MS

Validation de méthode analytique

Gestion de projet R&D