Soumaia BEN ABDALLAH

Bonjour et bienvenue sur ma page de présentation !



Mes compétences opérationnelles en tant qu’experte en ressources humaines au sein de la société Accès Management dans lesquelles j’ai pu intervenir:



- Gestion des ressources humaines :

Accompagnement de la gestion des performances et suivi, gestion des licenciements et mesures disciplinaires, conseil aux managers, gestion de crise pour le siège d’une ONG « procédure de cessation de paiement » et ensuite « liquidation judiciaire ».



- Gestion sociale :

Préparation des réunions sociales (délégués du personnel et représentants syndicaux) et participation aux négociations.



- Droit social :

Réalisation d’études juridiques et contrôle de la conformité légale des actions RH.



- Recrutement du personnel :

Rédaction d’annonces, sourcing, sélection des CV, organisation et conduite d’entretiens, suivi et intégration des candidats, tenue du reporting.



- Gestion de la paie :

Préparation des éléments variables de paie, suivi et contrôle de la production paie, contrôle du paiement des cotisations sociales et déclarations obligatoires, gestion des assurances mutuelle.



- Gestion administrative du personnel :

Intégration administrative des nouveaux collaborateurs, rédaction des contrats de travail, obligations légales et sociales, gestion administrative des sorties.

________________________________________



Les prestations d’Accès Management



- La gestion optimale des absences,

- L’optimisation du budget de formation,

- La mise en place d’un système d’évaluation de performance efficace,

- Le recrutement,

- La gestion des contrats : salariés et consultants,

- L’organisation de la paie et des avantages sociaux.



Les engagements d’Accès Management



- Des réponses concrètes,

- Des interventions ciblées, sans détour inutile,

- Des tarifs adaptés.



Vous pouvez me contacter par mail:

maya-soumaia@hotmail.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Paie

Droit social

Recrutement

Formation

Relations sociales

Management