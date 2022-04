Samih BEN ABDALLAH

Diplômé dans le domaine de l’hôtellerie/restauration, je souhaiterais intégrer une entreprise dynamique et dont le sérieux est reconnu.

En effet, ma formation associée à mes diverses expériences professionnelles m’autorise à dire que je suis polyvalent dans mon activité. Pour avoir déjà exercé des fonctions d’encadrement et de gestion, je sais que j’ai le goût du travail en équipe et que je fais preuve d’un très bon relationnel. De plus, je suis capable d’être force de proposition lorsque la situation l’exige. Enfin, mobilité, résistance et disponibilité sont mes maîtres-mots.