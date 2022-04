Soumaine MOUSSA

Le désire de devenir le collaborateur d'une entreprise dont la présence sur les marchés étrangers prouve le dynamisme me conduit à vous proposer ma candidature.

Diplômé de troisième cycle universitaire d'une école de commerce et de gestion dans le 15éme à Paris.

Dix années de pratique dans des diverses responsabilités et de solides connaissances en révison comptable, audit et contrôle financier me permettent de penser que je réponds parfaitement au profil recherché par des entreprises de taille.

Comme vous pourrez le constater sur mon CV ci joint, mes expériences sont diversifiées et complémentaire, et peuvent justifier mon background.

Disponibilité et goût des chiffres et de travail en équipe sous pression sont des qualités que je me propose de mettre à la disposition d'une entreprise.

J'espère qu'il vous sera possible de me contacter dès que l'opportunité se présente.



Mes compétences :

Contrôle financier

fiscalité

Gestion des paies

Maîtrise des outils informatiques

Révision comptable

Trésorerie

Déclarations sociales et fiscales

Audit Interne

Conception-rédaction procédure d'entreprise