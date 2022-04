Soumana SEYNI KOUDOU

Nanti d'un Master 2 option Hydrogéologie - Sol - Environnement de l'université d'Avignon, je suis actuellement ingénieur de projet chez AECOM chargé des investigations, diagnostic et suivi de travaux de dépollution de sites potentiellement pollués. Auparavant j'ai été ingénieur d'étude chez AREVA NC pour une mission à l'étranger notamment au Niger où je suis chargé de l'étude de dépollution des sols et eaux souterraines au niveau des sites industriels exploitant de l'uranium à Arlit.

J'ai des expériences en technique de forages AEP et piézométrie, modélisation hydrogéologique des systèmes aquifères, Hydrogéologie des milieux complexes, Échantillonnage d'eau et de sols, la dépollution des sites et sols pollués. Outils informatiques : Modflow, Mapinfo, Surfer, Arcgis, Sermine, Wellcad, Aqtesolv, Aquitest, Snagit. Mail : sksoumano@yahoo.fr





Mes compétences :

Gestion de projet

Adaptabilité

Travail en équipe

Management

Innovation