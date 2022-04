Soumaya CHATIR

Manager au Centre Distribution Frane sur Lyon depuis 06/2009

Avec entre 12 et 15 collaborateurs à gérer. sur le secteur de la Distribution en B to B

Une première expérience sur le Pôle Partenaire gestion de la relation avec 3 grandes enseignes BUT: Fidem, Conforama :Facet, Ikea : Norsken. Ma mission : assurer les résultats de l équipe, la montée en compétence de mes collaborateurs et assurer un bon climat social.

Une deuxième expérience sur un marche plus difficile avec plus d enjeux commerciaux sur le Pôle marche de l habitat. Une véritable diversité au niveau des différents apporteurs d affaires gérés. De l artisan à l enseigne avec plusieurs magasins ( Technitoit, K par K...). Mission de l équipe : assurer un service de qualité et apporter la meilleure solution à nos vendeurs, étudier les dossiers de crédits, financer les dossiers de crédits. Une mission identique que sur le Pôle Partenaire : assurer le résultat tant quantitatif que qualitatifs, la montée en compétence des collaborateurs, assurer un bon climat social au sein du Pôle avec des collaborateurs avec plus d expériences dans l entreprise ( en moyenne 3 ans ancienneté ).

Ma manière de manager et mes points forts: la transparence, droit au but, Le goût du résultat, la rigueure, très exigeante, l exemplarité, très investie.

Mon principe : du BSP ( du bon sens paysan ).

Méthode de management en : lean management ( formation suivi progressivement sur 1 an).



Mes compétences :

Investissement