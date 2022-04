Soumaya OTHMANI

Dotée d’une formation supérieure en sciences comptables et ayant une expérience confirmée au sein d’une société d’expertise comptable pour plus que neuf ans en tant que senior auditor dans plusieurs entreprises dans divers secteurs d’activités.

Professionnelle de haut niveau avec excellente maîtrise des questions comptables, fiscales, juridiques et sociales, méthodique, dynamique, ayant un esprit d’analyse et des capacités relationnelles et parfaitement organisée.





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Audit comptable

Certification

Assistance juridique