MA SOCIETE BADIS CONFORT PARIS

34 AVE DES CHAMPS ELYSEES

ESC A ETAGE 1

75008 PARIS

Tél:0033142773599/0033674034646

Email:info@badisconfort.fr

www.badisconfort.fr







BADIS CONFORT PARIS est une société de vente de Matériel Médical(orthopédie) et des dispositifs suite au Cancer du Sein (prothèses mammaires externes et lingerie spécialisée ) .

Des Vêtements médicaux compressifs en série et sur mesure( Chirurgie Esthétique Plastique et Réparatrice :Grands Brules ) .



Crée en septembre 2011 ,par Mme Soumaya POMMIER BELKEDDAR Pharmacien Spécialiste du Dispositif Médical avec une expérience de Responsable de Marches et de Formation sur le secteur Hospitalier et Orthopédie de ville sur PARIS et Région Parisienne plus de cinq ans .



Pour les PARTICULIERS :

Le concept est celui d'un Magasin d'Orthopédie de ville avec des services qui le démarquent des autres : Ainsi pour répondre à la demande et aux attentes des patients ,de leurs familles et des soignants (médecins ,oncologues ,cadre de sante ,kinésithérapeutes),BADIS CONFORT propose :



La prise en charge des patients est principalement sur RDV pour un accueil personnalisé et efficace .



Conseil, prise de mesures ,essayage sont le principe fondamental de la vente .



Une concertation avec le prescripteur ainsi que la possibilité d'une adaptation sur mesure pour des cas particuliers est possible .



Prise en charge globale :Tiers payant ,Carte Vitale,Agrée Sécurité Sociale .



Pour les Professionnels et les COLLECTIVITÉS:

(Ctres de soins spécialises ,Gériatrie ,EFSI, Ctres de Rééducations,Sces Hospitaliers(Chirurgie,oncologie,vasculaire,chirurgie plastic et réparatrice.....)Pharmaciens Hospitaliers Médecins,infirmières

Des formations sont proposées ainsi que des Négociations sur des Achats Groupés sont proposées .



Pour l’international :

Import/Export

Formation.

Négociation Achats et Marches Publiques







