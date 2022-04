Soumeya ABID

J'ai toujours eu une passion pour les chiffres ce qui m ' a pousser des ma première année de lycée a m'orienter vers une filière qui me plaisais bien, donc j'avais choisis gestion Economie d'ou l'obtention de mon baccalauréat avec mention bien . j'ai rejoins l'université des sciences de gestion de dely -ibrahim après 4 ans d’études me voila avec une License . Par la suite j'ai intégrer le monde du travail d'ou mes quatre ans d’expériences dans différents domaines . je poursuis encore des études pour bien me former et apporter le meilleure de moi même , j’espère pouvoir évoluer dans ma carrière qui sait changer de poste et enfin avoir l'oportunité de travailler dans le monde des finances et Audit .



