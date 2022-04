Soumia BOURIAMI

Manager , Auditeur tierce partie QSE , partenaire de SGS Maroc.

Une expérience conséquente en accompagnement des entreprises à l’organisation de leurs systèmes de management Qualité, sécurité et environnement à travers du conseil, de la formation et des audits.

Une large expérience dans le développement produit à travers le développement des marques distributeurs, des marques exclusives et des produits de l’import

Expérience dans la création, la gestion et le Développement B2B d’une PME de service (cabinet d’étude et de conseil en santé et sécurité alimentaire, filiale internationale)



Mes compétences :

Développement produit

Conseil aux entreprises

Management

Management de la qualité

Audit

Formation professionnelle continue

Sécurité alimentaire

Distribution Alimentaire

Environnement

Sante et sécurité au travail