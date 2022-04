Soumia DEBABI

J'ai effectué un stage d’une semaine au sain du laboratoire de l’usine « LABOREF » situé à Alger, qui consistait d’une part à rechercher des différents arômes pour satisfaire les besoins des producteurs et manufactures dans le domaine de l'agroalimentaire et d’autre part de traiter des molécules depuis leurs identification jusqu’à leur constitution en tant qu’arôme prêt à l'usage.



J'ai effectué un stage de quinze jours au sein de l'usine « RAMDI » à Bejaia, qui avait comme but d’effectuer un contrôle et un suivi du processus de fabrication de ses produits « Fromages et Yaourt ».



J’ai effectué un stage chez l’entreprise agro-alimentaire « CEVITAL », l’une des plus grande entreprise de raffinerie de sucre d’Algérie, d’une durée de quinze jours, au niveau du complexe de Bejaia.



J'ai eu le privilège de visiter au niveau d’Alger, l'usine « B.E.L. » de la marque '' La vache qui rit '' ainsi que celle de l’huilerie « SAFIA » et au niveau de Bejaia, l'industrie « IFRI » des boissons gazeuses et eaux minérales, l'usine de « Tchin Lait Candia » des produits laitiers enfin celle de « DANON » spécialisée dans les Produits laitiers frais, eaux, nutrition infantile et nutrition médicale.



















Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel