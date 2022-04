Soumia EL BARAKA

- Over 6 years of Marketing & Business Development experience with healthcare giants SiemAir Liquid & Siemens;

- Skills: Team player but with a sense of autonomy, dynamic, creative, organized, flexible, capacity to work under pressure.

- Expertise in Market Analysis & Research, Organizing trade shows, Strategic Planning, Sales Forecasting and in Research & Strategies

- IT skills : Windows; SAP, Microsoft Office (Word, Access, Excel, Outlook, PowerPoint), Social Media

- Languages : Bilingual in English and French



Mes compétences :

Marchés publics

Imagerie médicale

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Dispositifs médicaux

Management

Développement commercial

Marketing stratégique

Analyse de marché