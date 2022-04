Soumia HADJI

Ingénieur d’état en Management de la Logistique Industrielle passionnée par le secteur industriel, j’ai une expérience de 6 mois de stage dans une multinationale opérant dans le secteur du câblage automobile .Ce stage a pour objectif d’optimiser les coûts de transport des faisceaux et d’augmenter le taux d’homogénéité des caisses-palettes.

Actuellement je suis à la recherche active d’un poste autant qu’ingénieur Logistique/ Management Industriel/ Lean Manufacturing….etc.

Sérieuse, dynamique et très motivée, j’espère avoir l’opportunité de vous rencontrer prochainement afin de vous affirmer de vive voix les motivations qui m’animent et mettre à profit mes compétences techniques et managériales dans le but d’apporter une réelle valeur ajoutée à mon entreprise cible.

En revanche ma formation et ma capacité d’adaptation et d’autoformation vont me permettre d’approfondir mes qualifications selon le besoin de l’entreprise et le poste à pouvoir.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Lean Manufacturing

Supply Chain

Six Sigma

Poka-yoke

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Autocad