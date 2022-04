J'ai une double formation Scientifique et Qualité, j'ai eu l'occasion de travailler dans les laboratoires de mécanique de l'établissement Arts et Métiers ParisTech et le laboratoire de CEM de Valeo pour la mise en conformité de ces laboratoires à la norme ISO 17025 pour l'accréditation COFRAC.



Mes compétences :

ISO 9001

Polymères

PDCA

Outils qualité

Management

Matériaux