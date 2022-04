Soumia MOUHIB

Dotée d'une expérience professionnelle de 15 ans dont 10 ans en analyse crédit secteur automobile, mécanique et travail des métaux, j'occupe aujourd'hui un poste de responsable des garanties publiques en risque exportateur assurance des cautions et des préfinancements. Supervisant une équipe de six chargés d'affaires, je valide les dossiers dans la limite de ma délégation de pouvoir.

Mon poste englobe l'analyse financière, la notation des entreprises, l'analyse du besoin de la société exportatrice dans le but d'octroyer des moyens de financement (caution et préfinancement) pour les ETI PME désirant se développer à l'international.

Je suis en contact avec différents partenaires : les DAF, les gérants de sociétés et les banquiers pour les aiguiller et les informer sur les produits risques exportateurs.



Mes compétences :

Analyse credit

Analyse financier

Produits financiers bas de bilan

Risque pays

Gestion du risque