Sourayya MOURAD

Le Cabinet Madexià Juri-Fisc intervient dans les domaines suivants:



Droit des sociétés

Réalisation d'opérations de création d'entreprises (S.A.R.L, S.A, S.C), accompagnement dans la vie sociale de l'entreprise, tenue et suivi du secrétariat juridique (changement de forme et de mode d'administration, approbation des comptes, transfert de siège, revue des statuts).

Gestion des relations intra-groupes et entre actionnaires: Pacte d'actionnaires, convention de compte courant, etc.



Fiscalité des entreprises

Guide en matière des différents impôts : IR, TVA, IRCM, etc.



Restructuration des capitaux propres des sociétés

Acquisition, fusion, apports partiels d'actifs de société



Immigration

Visa Madagascar

Visa travailleur, visa investisseur, regroupement familial, visa étudiant, autorisation d'emploi,

carte de résident, carte CIPENS.



Propriété intellectuelle

Enregistrement et protection des noms commerciaux, marques, brevet, modèle industriel à Madagascar



Contrats civils et commerciaux

Élaboration, analyse, rédaction de contrats (vente, transport, baux, contrat de prestation, de sous- traitance ; contrat de concession PPP) et des documents contractuels (avenants, conditions, générales).



Droit du travail et de la sécurité sociale

Contrats de travail, règlement intérieur, conventions collectives, litiges, assistance juridique en matière de gestion du personnel.



Droit foncier

Assistance dans l'acquisition, la vente de bien immobilier, établissement de convention entre les Parties: promesse synallagmatique de vente et d'achat et contrat de commissionnement.



Opérations administratives

Traitement de dossier d'entrée et de sortie de devises auprès du Service de la Finance Extérieure

(SFE) ; négociations et traitement de dossiers auprès de divers services de l'administration

publique.