Steeve BELAIR

Bonjour à tous !



Après une expérience de responsable SEM puis de traffic manager de plus de 6 ans chez Casal Sport, j'ai développé la partie Freelance en me spécialisant sur Google Ads. L'activité évoluant bien c'est maintenant mon activité principale :) Vous pouvez consulter mon site https://consultant-adwords.fr ou mon profil Malt https://www.malt.fr/profile/steevebelair



Certifications Google Ads, Bing Ads, Google analytics, SEMrush et maîtrise différents outils comme Google tag manager, SEMrush, Majesticseo, Screamingfrog...

et plateformes CMS comme Wordpress et Prestashop avec plusieurs sites et landing page Wordpress pour booster les résultats des campagnes Google Ads.



Depuis 5 ans je donnes aussi des cours d'e-marketing à l'EM Strasbourg à des masters 2 en publicité digitale et depuis 2 ans à des Master 2 à Colmar.



Contactez moi pour plus d'informations, un audit & une proposition gratuite ;)