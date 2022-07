Né à Cagliari (Italie) en 1968, il commence ses études musicales à lâge de six ans. Puis il entre au conservatoire où obtient le Premier Prix de violon à lunanimité.



Toujours intéressé par lécole russe, il poursuit ses études avec de grands représentants de cette école prestigieuse : I. Gitlis, G. Kremer, Z. Chikmourzaeva, T. Varga, S. Kravcenko, B. Belkin et E. Tchugaeva.



Il fut lauréat de plusieurs concours nationaux en Italie, et de concours internationaux Bucchi, Wieniawski, Paganini et Lipizer.



Il a joué avec lOrchestre de Chambre de France, lOrchestre Symphonique de Sanremo, de Milan, de Rome, de Naples, de Barcelone, de Londres et lOrchestre de Moscou.



Il se produit régulièrement en Europe en tant que soliste et en musique de chambre.



Son vaste répertoire sétend du baroque au moderne, comprenant toutes les plus importantes compositions pour violon et orchestre, violon et piano et violon solo.



Stefano Amara a été également lassistant de la violoniste russe Zoria Chikmourzaeva dans des master-classes internationaux de perfectionnement musical.



Grand passionné pour la pédagogie, a collaboré avec la maison dédition allemande « Barenreiter ». Il a aussi crée sa propre maison dédition AMARA EDITIONS, avec laquelle a publié de nombreux ouvrages sur la pédagogie violonistique : Méthode complète de technique pour violon en deux volumes, Fragments de répertoire en trois recueils, Le Guide du violoniste débutant en deux parties plus un appendice, Collection de Master-Pièces en deux volumes (partie de piano, violon + CDs), Collection dÉtudes en cinq livres, Mes premières mélodies en trois volumes (partie de piano, violon + CDs), Le violon dans la liturgie (partie de piano, violon + CDs), Les grands Adagios (partie de piano, violon + CD), Remise à niveau. Mais aussi des partitions révisées de grands auteurs : Balletto campestre, Le carnaval de Venise de N. Paganini, LArt de lArchet de G. Tartini.

Il joue sur un violon Antonio Gragnani du 1795...



http://www.stefanoamara.com

http://www.amaraeditions.com



Mes compétences :

Pédagogie Russe

Violon