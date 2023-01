Stefen COMAZZI

Je suis Ingénieur en Génie Civil, diplômé en 2010 de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz.



Désirant travailler en Bureau d’Etudes Structures, j'ai complété ma formation par une année au sein du Centre des Hautes Etudes de la Construction, section CHEBAP (Conception et Hautes Etudes du Béton Armé et Précontraint).





Langues :



Anglais : TOEIC obtenu en décembre 2008, niveau B2 (825 / 990).



Allemand : Etudié durant la scolarité (11 années) et parlé quotidiennement, bonne compréhension.



Luxembourgeois.





Outils informatiques :



Bureautique : Maîtrise de l’environnement Microsoft Office et Internet, Ergo

Langages : C (bases), Visual Basic.

DAO/CAO : Logiciels AutoCAD, Revit Architecture, RDM6, Robot, Effel, MB MicroFe, MB BauStatik.



Mes compétences :

Béton Armé

Béton Précontraint

Gestion projet