Stephan EYOUM

Apprendre, comprendre, entreprendre, innover, sans cesse se réinventer, toujours s'améliorer. Voila en résumé mon profil. La véritable maitrise d'un savoir s'acquiert par sa transmission. Curieux, entrepreneur et pédagogue, je suis pour le travail collaboratif, pour les synergies, les challenges et le travail bien fait au service d'un groupe conscient d'aller de l'avant.



"La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir."

Albert EINSTEIN



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Contrôle interne

Analyse financière

Reporting

Financement structuré

Contrôle de gestion

Finance de marché

SAP Finance

Essbase

Hyperion Financial Management

Cognos

Business Objects

PL/SQL

Maîtrise d'ouvrage

Modélisation financière