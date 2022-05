Stephan FAROUZ

Ancien technicien d'aéronautique, et après de nombreuses expériences en industrie comme technicien puis manager, je reste dans la branche technique comme superviseur de travaux en France et à l'internationale.



My aim is to provide better quality of service with my knowledge and skills.



Mes compétences :

Mise en service

Agroalimentaire

Tunels

Maintenance industrielle

Électromécanique

Mécanique

Management opérationnel

Optimisation des process

Gestion des stocks

Gestion de la production

Traitement des eaux

traitement de boue