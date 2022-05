Stéphan FIATAHA DE LONGO

Je suis actuellement employé à la GCSA Diageo Hub

j'ai une licence en Génie Industriel et Maintenance

j'ai obtenu un diplôme universitaire de technologie (DUT) à l'IUT de Douala. de même j'ai un baccalauréat général série C.

Ma principale force est portée sur l'ETUDE DES DOSSIERS OU DES PROJETS industriels, MAIS AUSSI SUR L'ORDONNANCEMENT OU LA PLANIFICATION des travaux industriels dans divers domaines.

Mon travail consiste à la mise en service permanente des machines (équipements industriels) à travers diverses techniques de maintenance applicables conformément aux normes en vigueur.

Ma mission première est de m’assurer du bon fonctionnement des équipements avec pour ordre « ZERO ARRET ».

Mes atouts sont nombreux , notamment : le dynamisme - la disponibilté – la concentration - la patience et la maitrise en soi-meme ; toutefois en restant optimiste sur tout ce que je fais.

Je m’adapte assez facilement à tout environnement de travail car j’ai l’esprit d’équipe et j’accepte volontier les critiques des uns et des autres surtout lorsqu’elles sont constructives.





Mes compétences :

GMAO

Sureté de fonctionnement

Maintenance industrielle