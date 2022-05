Stephan GALOUSE

Une expérience professionnelle de plus de 20 années au sein de services achats, de la création à la maturité d'un service achat, alliée à des qualités de rigueur, réactivité, et sens de la négociation sont mes points forts pour optimiser les besoins des différents métiers qui touchent aux achats.



A l’initiative de partenariats fournisseurs solides et reconnus, tant sur des contrats de matériels et services dans l’objectif d’assurer la production d’un site industriel 24h/24, (consommables salle blanche, maintenance des équipements…), et hors production, (traitement des déchets, informatique, télécom…), j’ai la volonté de partager et mettre à profit mon expertise.



Mes compétences :

SAP

Sourcing

Achats

Microsoft Office

Logistique

Approvisionnement

Gestion de projet

Suivi des fournisseurs

Normes ISO

Négociation achats

Performance/Évaluation fournisseurs