Stephan GIES

Mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir de solides compétences techniques et commerciales dans le secteur du multiservice, de la sécurité, de la logistique et du négoce dans un environnement bilingue Allemand.



Les différentes missions qui m’ont été confiées jusqu’à présent m’ont permis de relever de multiples challenges et d’améliorer mes facultés d’adaptation dans des environnements de travail divers et nouveaux.



Mon sens du service me permet aujourd’hui de développer et d’entretenir un portefeuille grands comptes privés ou publics en instaurant un excellent relationnel et un climat de confiance sur la durée.



Mes qualités professionnelles, ma curiosité, mon sens de l'écoute et de l'analyse reconnu me permettent de m’intéresser aux problématiques de mes clients afin de comprendre leurs attentes et de répondre au mieux à leurs besoins.



Autonome, la prise d'initiative fait partie de mon quotidien.



Impliqué, enthousiaste, rigoureux, mon goût du travail en équipe et ma capacité d’adaptation, me permettent de travailler sur des cycles de ventes complexes de moyen à long terme.



Interface entre les services internes, les clients et fournisseurs, j'ai su démontrer de réelles qualités relationnelles, afin de suivre des affaires en mode projet.



Mes compétences :

Achats

Responsable commercial

Commercial grands comptes

Administration des ventes

Attaché commercial

Grands comptes

Commercial

Mise en place de réseau d'influence