Stéphan GRATALOUP

Autodidacte, ma formation intra est basée sur le management, la logistique transport et la formation des salariés. Après mon intégration à l'Ecole des Troupes Aéroportées et 14 années passées au service de l'état pour opérations extérieures, rapatriement sanitaire, protection de biens et de personnes, j'ai changé d'orientation professionnelle pour apprendre les métiers de la logistique.



Mes compétences :

Autonomie

Management

Autodidacte

Logistique

Rigueur

Formation