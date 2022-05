Stephan ICHAC

Formation de base juridique aprés un Bac littéraire, j'ai complété ce cursus en formation professionnel à l'ESSEC, spécialité marketing industriel.

J'ai occupé tout les postes de la fonction Marketing/ Commercial, de vendeur terrain a directeur de departement en passant par chef de produits, chef de marches Europe et Directeur de ventes.

Actuellement Black Belt 6 Sigma pour le B.U. marchés éléctronique en Europe de 3M je mène des projets de croissance rapide sur l'Europe centrale et de l'Est.



Mes centres d'intéréts sont culturels: Cinéma, lecture et sportif: moniteur de voile et moniteur de plongée. Je m'inscrit dans la vie associative en étant président de l'association des Chefs de Bords bénévole de l'UCPA et Vice président de mon club de plongée.



Mes compétences :

6 SIGMA

Droit

Plongée

Voyages