Convaincu de l'intérêt stratégique, organisationnel et économique des technologies Cloud, je rejoins AGEONA après 12 ans de Direction d’Opérations pour les plus grandes entreprises clientes de SSII leaders de l’Infogérance et 10 ans comme précurseur de l’Informatique Collaborative et des nouveaux usages de l’Internet auprès des PME.



Mes compétences :

Management opérationnel

Account management

Nouvelles technologies