Stéphane AGUIRAUD

Je suis Avocat chez ADVOXIA, cabinet d'Avocats qui apporte la garantie d’une expertise et d’une compétence reconnues en droit des affaires, droit civil et en droit du travail, pour accompagner l'entreprise ainsi que les hommes et femmes dans tous les aspects juridiques de la vie des affaires et de la vie privée.



Notre mission :



- Être partenaire, au sein de l’entreprise, des hommes et des femmes dans le quotidien des relations individuelles et collectives, dans toutes les phases de son développement.



- Être partenaire des particuliers dans toutes leurs relations individuelles et collectives.



Nos engagements :



La réactivité, l’accessibilité, l’expertise et la compétence d'avocats au service de l’entreprise et des particuliers.



Nos modes d’intervention :



- le conseil, sous forme de « hotline » pour nos clients abonnés, ou ponctuellement selon vos besoins,

- l’assistance et la représentation en justice,

- l'assistance et la représentation dans les négociations,

- la formation des dirigeants et cadres,



Localisation : AIX EN PROVENCE - France



Mes compétences :

Droit commercial

TOULOUSE

Paris

Droit des sociétés