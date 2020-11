Stephane ANGLIONIN

1/PRESENTATION DE NOTRE ENTREPRISE :



VELA SAS distributeur indépendant depuis 35 ans spécialisé dans les solutions de bureautique et d'informatique.

Spécialiste de la gestion de documents: dématérialisation par numérisation > flux et classement de documents > traitement de l'information > impression et archivage.

Spécialiste des produits bureautiques et informatiques scanners, imprimantes ,copieurs, logiciels, réseaux, serveurs, stations de travail PC , sécurisation des données.