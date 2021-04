Stéphane AUCANTE

Je suis né quelque part entre la fin des Trente Glorieuses, mai 68, et le début des seventies.



Premiers pas artistiques : des films super 8 tournés avec des copains décole, et des piécettes de théâtre jouées en famille dans les cours de fermes où jai grandi. Mon attachement à la terre et à la nature, à lenfance et à un certain âge dor aussi, sont demblée des points saillants de mon écriture.



Hypo khâgne et khâgne au lycée Louis-le-Grand. Master de philosophie à la Sorbonne. Je deviens professeur de philosophie et découvre le théâtre en animant l'atelier du lycée où jenseigne. Lirruption du spectacle vivant dans ma vie me rapproche de lhumain, des corps et des visages. Cette « humanité » va devenir un nouveau pilier de mon écriture.



Années 90. Je réalise plusieurs courts-métrages et suis lauréat du Prix du Centenaire du Cinéma avec le scénario de long-métrage Mort dun Kinoque. Jécris aussi un peu pour la télévision et cela aiguise mon sens du dialogue et du rythme. Je continue le théâtre en créant ma propre compagnie.



Au début des années 2000, je deviens directeur de lieux ou dévénements culturels. A lété 2015, je pars pour trois ans diriger lInstitut français de Naplouse, en Palestine. Le choc est tel que pour la première fois, jécris pour être publié, et aussi pour témoigner. Suivra une « trilogie palestinienne », portraits, carnets et nouvelles rédigés entre 2016 et 2020, et publiée aux éditions Dacres. A travers elle, je me sens devenir un « écrivain à hauteur dhomme » et envisage décrire, sous forme de romans cette fois, une « trilogie française ». Le premier épisode est prêt et sintitule Blanche.



Parallèlement, depuis plusieurs années, janime des ateliers décriture qui donnent parfois lieu à parution douvrages collectifs.





Mes compétences : Direction artistique, Gestion administrative, Gestion budgétaire, Management, Communication, Ecriture