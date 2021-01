Stéphane AVRAM

Homme de projets et de création, je suis passionné par la nouvelle économie et l'innovation sous toutes ses formes.



A ce jour, mon parcours professionnel est partagé entre 13 ans d’entrepreneuriat passionné et 3 ans de salariat engagé.



Doté d’une réelle faculté d’adaptation, j’aime utiliser mes compétences et mon savoir-faire pour développer et mener à bien des projets ambitieux.



Créatif, sociable et rompu au management participatif, je sais mobiliser et fédérer les équipes autour de nouveaux défis pour imaginer ensemble les solutions permettant l’atteinte des objectifs visés.



Dynamique et perfectionniste dans la mise en œuvre des opérations, j’accorde la plus haute importance à la qualité des réalisations et à la satisfaction des clients.



Expert dans la gestion de projets et doté de compétences transverses (direction, commercial, marketing, communication, gestion/finances), j'aspire aujourd’hui à accompagner une structure (Start-up, TPE ou PME) dans son développement stratégique et/ou opérationnel.



Mes compétences :

Direction générale

Gestion de projets

Management

Développement commercial

Marketing

Communication

Création d'entreprise

Création de site web

Audit

Édition

Gestion de l'innovation

Business development

Lean management

Lean Startup

Réseaux sociaux

Conseil aux entreprises

Référencement internet

Direction de centre de profits

Conseil en communication

Levée de fonds

Direction de projet

Evénementiel