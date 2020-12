Stéphane BARTOLOMUCCI

Au sein du Groupe Publicis, nous agissons pour la transformation digitale et marketing des entreprises. Nous utilisons le pouvoir de la technologie et de la créativité pour soutenir les ambitions de nos clients. Nous imaginons avec, et pour eux, de nouvelles expériences et anticipons les business clés de demain.



Inspirés par l'état d'esprit start-up, nous aidons nos clients à créer de la valeur en améliorant l'expérience qu'ils proposent à leurs propres clients. Notre approche de la transformation s'appuie sur trois grands principes : une vision qui adopte en même temps le point de vue de l'entreprise et celui des clients ; un rapprochement unique entre la stratégie, l'expérience et l'ingénierie ; la créativité. C'est elle qui a le pouvoir de trouver des solutions.



En France, nous comptons parmi nos clients des entreprises internationales, des leaders de leurs industries, et des marques innovantes qui changent la donne sur leurs marchés : Nissan, BNP Paribas, McDonald's, Royal Canin, EDF, La Banque Postale, Dior, Galeries Lafayette, Suez, Accor...



À Paris, nous sommes situés au coeur du 20ème arrondissement, au sein d'un quartier en pleine effervescence qui font écho à la réputation de créativité de la ville. Nous y réunissons parmi les meilleurs talents, stratèges, program managers, designers, ingénieurs, qui partagent nos ambitions et notre passion.