Stéphane BOUQUET

Je suis infographiste par passion, que ce soit pour la retouche d'images, le dessin, dans le dessin-animé, graphiste dans le multimédia ou actuellement la 3D que je pratique en autodidacte passionné et la 2D que j'entretien avec un logiciel graphique ('Krita') et une palette graphique 'Wacom Intruos Pro L' (format A4) complémenté d'une formation en ligne sur le Digital Painting (2D et 3D).

Lien vers ma page 3D ('Blender') : https://www.facebook.com/bouquet3dstephane/

Lien vers mon profil avec la partie 2D : https://www.facebook.com/stephane73bouquet/