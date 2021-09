Stéphane BUNOD

Lors de mon parcours informatique en école d'ingénieur (Polytech'Montpellier), j'ai pris conscience de mon appétence pour le métier de chef de projet.

Plus que la partie technique, c'était déjà les aspects organisationnels et relationnels qui m'animaient.



Mon parcours professionnel m'a permis de conduire des projets à plusieurs niveaux, allant de la "simple" migration applicative locale au changement des outils collaboratifs à dimension internationale.

L'objectif "One Company" du Groupe HORIBA m'a donné l'opportunité d'échanger très régulièrement en anglais sur des thématiques d'intégration.

En retour, je me suis imprégné des méthodes de travail de nos voisins européens et outre Atlantique et me suis ouvert à la culture japonaise.



J'apprécie particulièrement le processus de gestion du changement. C'est l'occasion de partager mes connaissances et de transmettre mon dynamisme.

C'est un réel plaisir pour moi de permettre à des non initiés de s'approprier la solution assurant la réussite du projet.



Faisant preuve d'une grande transparence et de pragmatisme, j'aspire à accroître mon savoir sur les méthodes agiles telles que Scrum et à occuper un poste de Product Owner.