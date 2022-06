Stéphane CADIOU

A l issue d un parcours diversifié en tant que directeur dans différents domaines (médico-social, grande distribution, recherche,...)J ai intégré un groupe majeur européen dans le domaine de la santé. Consécutivement à une période direction et de coordination d'établissements dans le Sud de la France, j ai obtenu la responsabilité de la région Centre Ouest pour le groupe soit 27 établissements et plus de 1200 salariés. Je participe à mise en œuvre de la stratégie de la Direction Générale tout en veillant à la performance et la qualité au sein des établissements de type EHPAD.

Ce travail pluri professionnel et en réseau avec les opérateurs, tutelles et partenaires de terrain (élus, associations, prescripteurs,...) se traduit notamment par le développement du groupe et le positionnement des établissements au sein de leur environnement de manière incontournable et privilégiée.

Mes principaux atouts :

-sens des responsabilités

-expérience du management des équipes, force de fédération, leadership

-esprit d analyse et de synthèse pertinent et efficace

-aptitude au travail d'equipe, au dialogue et à la négociation

-expertise pluridisciplinaire ( RH, gestion, juridique, qualité,...)





Mes compétences :

Gestion Financière & Administration

Management

Qualité

Santé

Négociation commerciale

Pilotage de la performance

Dialogue social