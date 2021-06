Stéphane CALLEC

Mon parcours professionnel m'a permis d'approfondir les différents domaines de la maintenance (mécanique, automatismes (SIEMENS Langage S7, TELEMECANIQUE PL7 et UNITY) , électromécaniques, études et améliorations de systèmes existants, encadrement et formation de personnels). On me considère comme un technicien polyvalent capable d'intervenir sur des machines à commandes numériques complexes comme sur matériel de carrière. Mon coté pédagogue me permet de former des équipes mais aussi de les fédérer pour en obtenir le meilleur. Je suis en mesure d'apporter à votre société un grand nombre de compétences, et notamment en automatismes, électrotechnique et mécanique.



Mes compétences :

Électromécanique

Automaticien

Mécanique de précision

Informatique

Maintenance industrielle

Concassage

OFFICE 2007

Mécanique générale

Formateur

Mécanicien

Maintenance

Soudeur

Logiciel CATERPILLAR

Béton

Variateur de vitesse

Analyse Thermique des composants électronique

Analyse vibratoire

GMAO/Maintenance

Maintenance management

BTP