Stéphane CHENOT

Responsables de projets et d'équipes depuis 15 ans, mon parcours professionnel m'a donné l'occasion de pratiquer quasiment toutes les tâches de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage que j'ai pu fréquenter, du développement à l'assistance MOA, pour arriver aux taches que je maitrise actuellement : la gestion de projets et la responsabilité d'équipes de développement et d'homologation.



Les différents environnements professionnels où j’ai évolué, que ce soit en interne ou en prestation dans des contextes mutualistes, industriels, loisirs, tertiaires, et même en centre d’appels, m’ont permis d’avoir les responsabilités de ces équipes, tout en me permettant d’acquérir un bon niveau d’expertise fonctionnelle dans l’ensemble de ces contextes métier, et d'obtenir l'expérience des procédures organisationnelles, de la gestion de projets, des process qualité, du management nécessaires à mes rôles au quotidien.



Mes compétences :

Informatique

CERTIFIE ISTQB

Gestion de projet

Management d'équipe

Développement web (Php, C#, Java)

SGBD & SQL (Postgres, Oracle, Sql Server)

Gestion de la relation client (GRC / CRM)

Outils bureautiques et rédactionnels (MS Office)

Gestion de planning et de budgets

Process qualité et homologation

AMOA