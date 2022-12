Stéphane COLLIN

Des références grands comptes et petites entreprises:

http://www.stephane-collin.fr/

Mob: +33(0)6 65 31 55 04



Avec plus de 10 années d'expérience "Communication" chez l'annonceur, je sais qu'il faut comprendre vite et répondre au mieux aux urgences de diverses situations. L'approche qualitative est une valeur clé de mon travail.



Je réalise plus particulièrement ces travaux photographiques : Reportages, Création dillustrations sur commande, Portraits (studio ou extérieur), Couverture d'événements (séminaire, annonce de résultat, assemblée générale, remise de prix...), Packshots et Visites virtuelles 360.



Du fait de mon expertise numérique (formation à l'école des gobelins à Paris) , mes productions sont finalisées pour tous les types de support : Tirages d'exposition, Impressions grands formats, Posters Institutionnels, Brochures et Web...



Mes compétences :

Internet

Web 2.0

WEB

Management

Photoshop

Veille

Illustration