Stephane DAPREMONT

ETIC recrute un diagnostiqueur !

www.etic-vexin.fr



La société souhaite engager un collaborateur investi, pour cela nous recherchons une personne :

De profil scientifique et technique de préférence orienté bâtiment,

Expérience professionnelle si possible variée dans les techniques du bâtiments,

Idéalement déjà certifiée dans les domaines obligatoires (Termites non impératif),

Ayant suivi une véritable formation au métier.

Sensibles aux questions de la protection de la population.

Salaire motivant et participation aux objectifs.



Mes compétences :

Gestion

Vente

Conseil

Direction générale

Développement commercial

Immobilier

Management

Créativité

Communication interne

Gaz naturel

Rénovation immobilière

Rédaction technique

Expertise technique

Veille réglementaire

Sécurité incendie

Régulation

Normes Qualité

Santé au travail

ERP

Automatismes industriels

Electricité

Optimisation des process

GMAO

Bâtiment basse consommation

Thermique industrielle

Maintenance informatique

Diagnostic technique

Norme HSE

Audit interne

Autodidacte

Thermique du bâtiment

Amélioration de process

Céramique

Amiante

Sécurité au travail

Techniques de laboratoire

Rédaction de contenus web

R&D