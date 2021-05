Management et formation de quinze techniciens, gestion du travail déquipe en situation critique

Maitrise et supervision technique de régie finale, numérisation des fichiers vidéo et contrôle qualité

Responsable du maintien et de la continuité des antennes de service de diffusion et reporting quotidien de 19 départs de chaines de télévision auprès du client.

Gestion et diffusion de chaînes en multi-directs.



Mes compétences :

Créatif

Rigoureux créatif pragmatique

Ténacité pour assurer la réussite