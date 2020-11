Fort de 20 ans d'expérience en management d'équipes, gestion de

projets et développement dactivités, japporte mon expertise

technique en Systèmes dInformation et en Digital ainsi que mes

compétences managériales pour accompagner la transformation

digitale, renforcer la capacité d'adaptation et optimiser l'efficience

de l'entreprise.



Mes compétences :

Digital

Digital Media

Internet

Média

Big data

Télévision

Direction des systèmes d'information