A la recherche de nouveaux challenges dans les domaines de l'accompagnement, du recrutement, de la formation ou des ressources humaines.

Après onze passé dans le milieu socioculturel, j'ai fait le choix de donner un nouveau tournant à ma carrière professionnelle. A l’envie d’évoluer et de relever de nouveaux challenges professionnels s’ajoutent mon sens du résultat et ma capacité à répondre aux besoins d’une entreprise.

Doté du sens du contact et de l’écoute inhérents aux métiers de l’humain, d’une rigueur organisationnelle indispensable à la réactivité dont il faut faire preuve dans les métiers de services au quotidien, je me suis formé pour évoluer au seins des métiers de l'accompagnement professionnel.



« Accompagner quelqu’un c’est se placer ni devant, ni derrière ni à sa place. C’est être à (ses) côté »



CONSULTANT EMPLOI -Mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/nicolas-daumont



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Animation de formations

Animation de réunions

Réponse aux appels d'offres

Réseaux sociaux

Droit du travail

Internet

Animation d'équipe

Gestion de projet

Recrutement

Prospection

Conception pédagogique

Communication

Conduite de projet