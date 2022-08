Stephane DUDILLIEU

Bonjour,

Travaillant depuis 1993 au seing de la société ADEI menuiserie paysagère situé en région parisienne avec un bureau dans le Tarn, spécialisée en aménagements et décorations extérieures, rooftops, terrasse et terrasses piscines, gère les particuliers, les entreprises et professionnels

Je moccupe du relationnel, de la fabrication et de la pose.

Pourquoi ne pas unir nos compétences pour développer votre activité par le biais de collaboration ou partenariat, association....

Désireux à changer de région, toutes les propositions qui me seront faites seront les bienvenues.. Passionné par mon métier, à la recherche de nouvelles idées et nouveaux projets....



Mes compétences :

expérience de 30 ans

conseils

relationnel

management

qualité de travail