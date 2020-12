Mes compétences :

Robot cartésien SEPRO et WITTMAN

Robots STAUBLI

Vision COGNEX / KEYENCE

Automatismes SIEMENS

Presse à injecter FERROMATIK

Automatismes SCHNEIDER

Réseau PROFIBUS / ASI / Bus CAN / PROFINET

Axe numérique REXROTH / IAI / WEISS

Laser TRUMPF

See Electrical

Diagnostic technique

Process industrielles

Analyse