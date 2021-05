Stéphane GALON

Parcours atypique où avec un modeste BEP d'agent administratif, je suis devenu cadre commercial 10 années plus tard. J'ai été tour à tour vendeur dans des magasins de sport, serveur en station de ski, responsable d'un club de tennis, vendeur de maisons individuelles, cadre commercial dans le plus grand centre de remise en forme de la région paca. Autodidacte, mon sens inné de la communication, mes valeurs humaines saines et intactes dans mes rapports à autrui m'ont toujours valu de la part de tous mes différents employeurs, confiance et respect.Sérieux, cohérent, pouvant travailler seul ou au sein d'une équipe, j'apporte un réel sens et une redoutable efficacité dans ma méthodologie professionnelle pour la concrétisations des objectifs ou réalisations demandés. Suite à un problème de santé, j'ai œuvré avec humilité et vaillance pour outrepasser cet accident de vie. J'ai donc entamé une reconversion professionnelle et suivi une formation de secrétaire assistant,j'occupe ce poste depuis 2008 dans 2 EHPAD appartenant au groupe Santé-Actions basé a Albi. Si vous le désirez , n'hésitez pas à me laisser un message afin de débattre de ses différents métiers que l'on peut trouver dans ces résidences, rares endroits ou le mot humanité peut encore garder toute sa valeur. Aujourd'hui libre de tout engagement, je suis ouvert à vos propositions que vous jugeriez utile de me transmettre. En attendant et afin de parfaire mon expérience professionnelle, j'ai entamé une formation d'assistant comptable sanctionnée par un bac professionnel comptabilité. Diplôme obtenu en Novembre 2016. A ce jour, parcours atypique oblige, je suis devenu Animateur Radio et officie sur Liberté FM, radio du nord Périgord avec mon émission de Jazz "Sweet All Jazz" tous les dimanches de 21h00 à 22h00 sur..www.liberte fm.fr. La suite au prochain tournant de la vie..Et après ce tournant, me voila depuis 2018 à La Ciotat dans les bouches-du-Rhône, ou je travaille après avoir fait une formation certifiée et validée comme Auxiliaire de vie..L'aventure continue et se sera en 2020 avec une installation dans les Hautes-Alpes..Avril 2021..59 ans..j'ai décidé de raccrocher et de quitter le monde du travail sociétal en m'installant de manière officielle comme magnétiseur (don découvert il y a de cela 26 ans) et de me consacrer à ma passion de toujours l'écriture....essais, poésies, contes pour enfants...et puis vivre dès que je peux le plus souvent possible au contact de la nature..voili, voilou....Bye, Bye..." nous avons 2 vies dans une existence, la seconde commence lorsque l'on comprend qu'au final, nous n'en avons qu'une...Alors, ne vous oubliez pas..



Mes compétences :

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel