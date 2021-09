Stéphane GAZEAU

Mon expertise réside dans ma capacité à fédérer, motiver des équipes de commerciaux sur le marché du BtoB ou d'animer un réseau de point de vente BtoC/BtoB.

C'est ainsi que j'ai contribué ces dernières années avec mes équipes :

- à la conquête de parts de marché, par approche offensive ou stratégie de niche,

- au lancement de nouveaux produits, en France et en Europe,

- à la fidélisation d'un portefeuille clients, PME et Grands Comptes.



Fort de 20 années d'expérience dans des secteurs très concurrentiels (TNT, Bolloré, Sanef), mon profil est celui d'un homme de terrain, qui aime le management de proximité et qui a acquis une véritable culture du résultat et du service clients.



Les postes à pourvoir :

Animateur de réseau

Chef des ventes

Directeur commercial

Directeur Régional