Stéphane GERVASONI

Commercial de terrain principalement dans le bâtiment, avec un large panel de clientèles : particuliers, artisans, PME, distributeurs, architectes, promoteurs, CMIstes.



J'ai eu la responsabilité pendant 7 ans de me spécialiser sur un ou plusieurs produits afin de faciliter la tâche à mes collègues (agents commerciaux, cadres commerciaux).



Le principe étant de faire d'abord, en prenant en charge le commerce auprès des réseaux, puis d'accompagner mes collègues afin qu'ils s'approprient mes connaissances pour aller dans le diffus.



Curieux, volontaire et déterminé, je vais au bout de mon sujet pour devenir le meilleur appui de l'équipe, et de nos clients.



Mes compétences :

Bâtiment

Isolation

Toiture

Animation / formation

B to B / B to C

Prescription