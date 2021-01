Je suis à la recherche d'un poste de chef de projet SAP ou IT, leader SAP, consultant pour les modules MM/PP/WM/QM ou autres ERP.



Mes compétences :

SQL

Gestion de projet

Oracle

ERP

Management

Informatique

SAP MM

SAP PP

SAP

SAP QM

SAP WM

Uniface

SAP ABAP

COBOL

Sybase

Supply Chain

Six Sigma

Seagate Crystal Reports

SAP R/3

Report Writer

RPG

RDB

Oracle PL/SQL

Gap analysis

Business Objects

Audit

5S

Six Sigma Green Belt

Agile Scrum