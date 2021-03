Stéphane GOUTTESOULARD

Passionné de nouvelles technologies, j’ai passé une vingtaine d’année dans les SI. J’ai eu l’opportunité d’évoluer vers des fonctions tournées vers l’ingénierie digitale : développement de produits connectés, de solutions mobiles et gestion de data…



Créateur de startup, j’ai pu me confronter à toutes les étapes de l’innovation, de l’idée à sa concrétisation, en développant de nouvelles compétences : marketing digital, business model, business plan.

J’ai pu expérimenter ces difficultés, en tant que porteur d’un projet intrapreunarial au sein d’une PME. Confronter son idée aux utilisateurs, trouver des ressources, maîtriser le time to market, trouver la bonne méthode permettant de se réinventer, sont des facteurs clés de succès pour ces projets.



C’est cette expérience et l’envie de vivre ma propre aventure d’entrepreneur qui m’ont fait imaginer Symphonic !



Mes compétences :

Management

Responsable informatique

Systèmes d'information

Base de données

Polyvalence

Scrum

Intrapreneur

Product Owner

Lean Startup